Nascere a Cento all’ospedale SS. Annunziata, dove la gravidanza, da alcuni decenni è seguita sin dal concepimento in modo specifico per limitare eventuali complicanze. Qui, la futura mamma, anche in tempi di covid-19, ha la possibilità di orientarsi e conoscere l’offerta assistenziale di un accreditato modello organizzativo