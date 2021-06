“Cento notti d’estate”: concerti, cinema e teatro al chiaro di luna

Prosegue con successo la rassegna “Cento notti d’estate” il ricco programma di eventi estivi organizzato da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento.

Ecco gli appuntamenti di questa settimana:

1 luglio – Piazzale Rocca – ore 21,30

‘Norma’ di Vincenzo Bellini. Opera lirica in versione integrale,

direttore M° Lorenzo Bizzarri.

Ingresso da €18 a € 20 – gratuito per gli under 16.

3 luglio – Parco Pandurera – ore 21,30

‘Rockarolla Festival’: Queen Discography by Queentet

Queen tribute band. Ingresso libero

4 luglio – Parco Pandurera – ore 18,00

‘Le bolle di Wanda’. laboratorio sulle bolle di sapone per tutti i bambinia cura di Wanda Circus. Ingresso libero.

6 luglio – Piazzale Rocca – ore 21,30

‘Broadway celebration’: concerto spettacolo omaggio al grande musical americano. Direzione musicale Silvano Borgatta.

Ingresso a pagamento €5 – under 16 gratis

per info e acquisto: [email protected] – 051/6843295

Tutti gli eventi saranno gestiti nel rispetto delle linee guida per il contenimento del covid-19

-obbligo della mascherina in ingresso e in uscita dal luogo di spettacolo-

Per gli eventi della Fondazione Teatro G. Borgatti ad ingresso libero è consigliata la prenotazione esclusivamente via mail o telefonica

martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00

il giorno dell’evento dalle 16.00 alle 19.00

[email protected]

051.6843295