CENTRO NUOTO COPPARO: Breggiom stacca il pass per i Nazionali

Mentre le ragazze si mettono in evidenza negli Italiani di sincronizzato a Savona

Dopo gli ottimi risultati ottenuti alle finali dei campionati regionali di categoria arriva un’altra grande soddisfazione per il Centro Nuoto Copparo, infatti Francesco Breggion stacca il pass per partecipare ai prossimi Campionati Nazionali di Categoria in programma a Roma ed il 07 Agosto prossimo scenderà fra le corsie del Foro Italico per disputare gli 800 sl nella categoria cadetti e così a distanza di 5 anni dall’ultima presenza su questo palcoscenico il Centro Nuoto Copparo torna a far capolino nella vetrina più importante del nuoto nazionale di categoria.

Francesco Breggion dopo aver disputato un Campionato Regionale di Categoria da protagonista, dove aveva conquistato 2 argenti e due medaglie di bronzo, ha coronato una stagione da incorniciare rientrando, con il 26° tempo su 30, fra gli atleti che il 07 Agosto disputeranno gli 800 sl a Roma nella mcategoria cadetti.

“Un piccolo grande risultato – sottolinea Athos Gualandi responsabile tecnico del Centro Nuoto Copparo – che premia l’impegno di un atleta che ha saputo rimanere sul pezzo nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare a causa della pandemia, e che riporta la nostra società su un palcoscenico nazionale dopo tanti anni”

“Sono molto contento – ha detto Francesco – sinceramente non me l’aspettavo, ed ora, incrociando le dita, spero di riuscire a migliorarmi ancora, ho dovuto rinunciare al viaggio della maturità, ma un’occasione come questa non capita tutti i giorni”

Dal 1° al 4° luglio 2021 si è svolto a Savona il Campionato Italiano Estivo Categoria Ragazze che ha visto in gara le atlete del Centro Nuoto Copparo che si sono qualificate dopo un ottimo Campionato Regionale.

Elena Borghi, Asia Galliera, Alice Brunelli, Agata Colombarini, Aurora Bellucco, Rebecca Raccuia, Marianna Volta, Emma Temporin, Elisabetta Trevisani, Chiara Morelli e Filippo Pelati (Riserva) mostrano una buona prova nell’esercizio di Libero Combinato, così come negli esercizi Obbligatori, nonostante le difficoltà di preparazione legate alla situazione Covid-19 durante la Stagione.

Importante esperienza per il Duo Libero, dove Filippo Pelati e Aurora Bellucco mostrano qualche incertezza, che si ripete nell’ esercizio del Solo con Filippo Pelati che comunque si esprime al massimo.

Molto buona invece la prova di Aurora Bellucco, che nell’ esercizio di Solo riservato all’anno 2008 ottiene un ottimo ed incoraggiante 13° Posto su 27 partecipanti e con un ottimo piazzamento anche negli esercizi obbligatori .

Per quanto riguarda la Categoria Juniores ottengono la qualificazione al Campionato Italiano Estivo di Roma svoltosi dal 22 al 25 luglio , Ludovica Luetti sia per gli obbligatori che per la gara del Solo. Dounia Boukhmis non riesce a qualificare il suo Solo, mentre si qualifica per gli obbligatori, Ludovica che prova per la prima volta in ambito nazionale si esprime al meglio, sia nel solo che negli obbligatori.

Le Esordienti A, vistosi cancellato il Campionato Italiano causa Covid, hanno partecipato ad un Interregionale il 21 luglio a San Marino, molto buona la prova negli Esercizi Obbligatori di Camilla Griffith che si piazza 6^, bene anche Giorgia Vaccari ed Elena Poletti. Camilla Griffith poi, nella gara del Solo, sale sul podio al terzo posto e prende la medaglia di bronzo, mentre Giorgia ed Elena fanno la loro prima esperienza in questa specialità dimostrando una importante crescita. Bene anche nel Duo Libero dove Camilla e Giorgia dimostrano di essere pronte al salto di Categoria la prossima Stagion”

Una stagione difficile – ha commentato Elisa Balastra reponsabile della squadra -superata molto bene dalle nostre atlete, che hanno posto ottime basi per crescere ancora.”