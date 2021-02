Centro Vaccinale all’Ente Fiera: ormai al termine i lavori per essere pronti per vaccinare il 22 febbraio

Sedici box realizzati su misura per i vaccini, 272 sedie per l’attesa, decine di metri di cavi elettrici, quadri e gruppo elettrogeno, ecco che prende forma il centro vaccinale dell’Azienda USL di Ferrara presso la Fiera.

Si stanno completando i lavori presso il padiglione 6 della Fiera di Ferrara che permetteranno di ospitare il centro vaccinale più importante della provincia, inserito nel Piano Vaccinale AntiSars-Cov2 della provincia di Ferrara dell’Azienda USL e che vedrà nascere anche altri centri straordinari sul territorio provinciale: Codigoro, Argenta e Cento.

Il centro allestito a Ferrara si presenterà come una efficiente “macchina della salute” con un’articolazione di percorsi pensata per agevolare i cittadini che vorranno eseguire la vaccinazione e che saranno guidati da un’ordinata successione di spazi per favorire il distanziamento e la sicurezza.

Il padiglione – circa 2.750 mq. sarà organizzato secondo un percorso che partirà da un’area di accesso e triage (dove avverrà la registrazione e verranno fornite le informazioni di supporto ai cittadini) e da un’area di attesa che si troverà nelle immediate vicinanze.

Un dispositivo consentirà di regolare l’avanzamento della coda ed al cittadino di raggiungere ordinatamente l’area dove il medico si occuperà dell’anamnesi preventiva e poi, a seguire, il box dove verrà effettuata la vaccinazione vera e propria.

L’ultima tappa del percorso sarà quella dell’attesa post vaccino dove un’accogliente area consentirà di attendere i 15 minuti previsti per il riposo. L’organizzazione degli spazi è modulare: sono infatti previste quattro “linee di produzione”, ciascuna composta da 4 box per le vaccinazioni che potranno essere attivate a seconda della necessità.

Si prevede che la massima produttività del centro possa raggiungere circa 2000 vaccini al giorno per 7 giorni alla settimana.

All’interno della postazione attrezzata il personale del 118 vigilerà sui presenti ed avrà a disposizione anche un’autoambulanza in prontezza operativa all’esterno.

Oltre alla grande area dedicata alle attività per i cittadini, saranno realizzati gli spazi di servizio per consentire lo stoccaggio dei materiali e dei vaccini da impiegare nell’arco della giornata e degli spogliatoi e spazi del personale.

Sarà anche attrezzata un’area di ristoro con il bar a disposizione di tutti i presenti.

La grande disponibilità dei parcheggi della Fiera permetterà di parcheggiare agevolmente mentre saranno individuati i parcheggi per i disabili nelle immediate vicinanze degli ingressi; la segnaletica di orientamento prevista consentirà di individuare agevolmente i punti di ingresso all’area attrezzata.