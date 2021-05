Cerimonia di consegna diplomi AIS (Associazione Italiana Sommelier) di II livello

Si è tenuta, lo scorso 14 maggio, all’Istituto Vergani Navarra di Ferrara, la cerimonia di consegna del Diploma di II livello del Corso di Sommelier, ottenuto al termine del Corso realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (AIS) Emilia Romagna.

Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati, la Presidente AIS Emilia Romagna Annalisa Barison e l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Ferrara Angela Travagli. Il Dirigente, Massimiliano Urbinati, ha ricordato l’unicità che, a livello regionale, rappresenta la collaborazione tra l’istituto Vergani Navarra e l’AIS e ha ribadito che, in questo particolare momento, è fondamentale che la scuola sia vista quale parte integrante del territorio e che la formazione dei ragazzi passi anche attraverso il mondo del lavoro.

Nel corso dell’evento, sono stati consegnati dall’Associazione Italiana Sommelier, i Diplomi di Secondo Livello, conseguiti da 25 studenti delle classi quinte, che hanno partecipato al Corso, mirato non solo alla degustazione dei vini, ma anche ad un corretto abbinamento con i cibi e ad un consumo responsabile. La studentessa Chiara Roversi, si è aggiudicata, inoltre, una borsa di studio per la frequenza del terzo livello, mentre lo studente Davide Goretti è stato premiato con una valigetta per Sommelier.