Cerimonie commemorative per gli eccidi del ’43 e del ’44: previste anche iniziative di cultura storica online e l’esposizione “Per non dimenticare”

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del covid-19, su indicazione del ‘Comitato per le Onoranze’ di Ferrara avverranno in forma sobria e ridotta le cerimonie previste per domenica 15 e martedì 17 novembre 2020, volute per celebrare l’anniversario degli eccidi fascisti e nazisti a Ferrara del 15 novembre 1943 (Eccidio Estense) e del 17 novembre 1944 (Eccidio del Doro).

Previsti a cornice domenica 15 novembre in corso Martiri della Libertà l’esposizione della mostra dell’Istituto di Storia Contemporanea “Per non dimenticare” e durante il mese di novembre un programma online di iniziative di cultura storica messo a punto dall’Istituto di Storia Contemporanea in collaborazione con la Scuola d’Arte Cinematografica “Florestano Vancini”.

Il Comitato per le Onoranze di Ferrara è composto da Comune, Prefettura e Provincia di Ferrara in condivisione con A.N.P.I. provinciale Ferrara, Associazione Partigiani Cristiani di Ferrara, Associazioni combattentistiche e patriottiche, Associazioni culturali e no-profit, Comunità Ebraica, Forze dell’Ordine e Militari, Istituto di Storia Contemporanea, Istituzioni scolastiche, Movimenti femminili, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Ufficio Scolastico Provinciale.

PROGRAMMA ISTITUZIONALE

Settantasettesimo Anniversario dell’Eccidio Estense 1943/2020

– Domenica 15 novembre (alle 10,30) cerimonia di commemorazione al Muretto del Castello Estense (corso Martiri della Libertà) con deposizione della corona da parte del prefetto Michele Campanaro, del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, del presidente della Comunità ebraica Fortunato Arbib e del rabbino capo Luciano Caro.

– Domenica 15 novembre (alle 15) deposizione della corona alle lapidi esterne della Sinagoga di via Mazzini da parte del prefetto Michele Campanaro, del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, del presidente della Comunità ebraica Fortunato Arbib e del rabbino capo Luciano Caro.

Settantaseiesimo Anniversario dell’Eccidio del Doro 1944/2020

– Martedì 17 novembre (alle 10) cerimonia di commemorazione al Cippo di Caffè del Doro di via Padova con deposizione della corona da parte del prefetto Michele Campanaro e del sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

In occasione delle cerimonie di domenica 15 e martedì 17 novembre sono previste temporanee interruzioni della circolazione nelle vie interessate.

PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI CULTURA STORICA

In occasione degli anniversari degli eccidi fascisti e nazisti del 15 novembre 1943 e del 17 novembre 1944, l’Istituto di Storia Contemporanea con la collaborazione della Scuola d’arte cinematografica “Florestano Vancini” ha posto in essere per tutto il mese di novembre un programma on line di iniziative di cultura storica. Il programma, che si potrà seguire sui social dell’Istituto (Sito: www.isco-ferrara.com; Facebook: Isco Ferrara; Instagram: @isco.fe; Twitter: @iscoferrara; YouTube: istituto di storia contemporanea di Ferrara) contiene interventi di storici, proiezione di filmati, letture e interventi degli studenti della scuola di arte cinematografica “Florestano Vancini”. Partito il 7 novembre, il ciclo in particolar modo dedicato alle scuole e ai cittadini tutti, si concluderà il 30 novembre.

Questo il programma dettagliato:

– Venerdì 6 Novembre: Lezione del prof. Andrea Baravelli – Università di Ferrara.Doppio inganno. Dalla speranza all’incubo: l’Italia del 1943 – L’atmosfera di rapida disillusione che avvolge il Paese nel 1943. Dalla stanchezza alla felicità, poi il drammatico risvegliarsi in una realtà ancora più dura, fatta di bombardamenti, fame e guerra civile.

– Lunedì 9 Novembre: proiezione della prima puntata del film inchiesta di Massimo Sani Quell’Italia del’43 Viaggio tra gli italiani del 25 luglio e dell’8 settembre – Consulenza storica Claudio Pavone e Giorgio Rochat. La guerra in casa.

– Sabato 14 Novembre: I martiri del Castello raccontano… a cura degli studenti della scuola di arte cinematografica “Florestano Vancini”.

– Domenica 15 Novembre: La notte di Ferrara Intervento del prof Giorgio Rizzoni – ISCO Gli studenti della scuola di arte cinematografica “Florestano Vancini” leggono “Una notte del ’43” di Giorgio Bassani.

– Lunedì 16 Novembre: proiezione della seconda puntata del film inchiesta di Massimo Sani Quell’Italia del ’43 -Viaggio tra gli italiani del 25 luglio e dell’8 settembre – La fame e il dolore.

– Martedì 17 Novembre: 17 novembre 1944: l’Eccidio del Doro a cura di Nicolò Govoni

– Martedì 17 Novembre: Recital Viva la Libertà canti di guerra, pace, libertà a cura di Coropercaso S. Giuseppe Lavoratore in collaborazione con la Scuola Primaria Doro, su canale Youtube con link riservato a chi farà richiesta all’indirizzo mail: [email protected]

– Lunedì 23 Novembre: proiezione della terza puntata del film inchiesta di Massimo Sani Quell’Italia del ’43 – Viaggio tra gli italiani del 25 luglio e dell’8 settembre. Gli italiani senza il Duce.

– Giovedì 26 Novembre: proiezione della quarta puntata del film inchiesta di Massimo Sani Quell’Italia del ’43 -Viaggio tra gli italiani del 25 luglio e dell’8 settembre. La chimera della pace.

– Lunedì 30 Novembre: proiezione della quinta puntata del film inchiesta di Massimo Sani Quell’Italia del ’43 – Viaggio tra gli italiani del 25 luglio e dell’8 settembre – L’armistizio

Sito: www.isco-ferrara.com – Facebook: Isco Ferrara – Instagram: @isco.fe Twitter: @iscoferrara – YouTube: Istituto Storia Contemporanea Ferrara