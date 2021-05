Morti sul lavoro, a livello nazionale si sta registrando una recrudescenza dei casi nelle ultime settimane. Da tempo i sindacati anche ferrarese chiedono più sicurezza, soprattutto in epoca pandemica. Organizzata un’assemblea generale unitaria al Petrolchimico di Ferrara per giovedì prossimo, 20 maggio, al mattino, che si potrà seguire in streaming