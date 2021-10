‘Che paura!’: un pomeriggio di storie per i più piccoli aspettando Halloween, il 28 ottobre alle 17,15 alla Biblioteca Rodari

Un pomeriggio di letture per aspettare Halloween in compagnia di streghe, orchi, mostri e fantasmi. Giovedì 28 ottobre alle 17,15 la biblioteca comunale Rodari (in viale Krasnodar 102, Ferrara) aspetta i bimbi dai 3 anni per il primo di una nuova serie di appuntamenti pomeridiani con le letture ad alta voce.

Edgarda e Rita, lettrici del ‘Cerchio di libri’ dell’associazione Circi, racconteranno tante storie “per avere un po’ di paura”, aspettando Halloween.

A novembre le ‘Belle storie alla Rodari’ continueranno ogni giovedì alle 17,15, con nuove letture per ridere in compagnia.

Accesso consentito con green pass e mascherina.

Per info: 0532 904220 – [email protected]