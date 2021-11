Chiuso al transito il cavalcavia sulla Superstrada lungo la Sp 37 in località Masi San Giacomo per lavori Anas

La Provincia ha disposto la chiusura al transito veicolare del cavalcavia che attraversa la Superstrada Ferrara-Mare, lungo la Sp 37 in località Masi San Giacomo. La decisione è stata presa su richiesta di Anas, che ha iniziato i lavori già programmati di messa in sicurezza di una trave della struttura di attraversamento.

Il provvedimento di chiusura totale al traffico del ponte si è reso necessario per consentire alle maestranze della ditta incaricata da Anas di eseguire le lavorazioni in sicurezza, rispetto all’ipotesi iniziale di consentire il transito a senso unico alternato.La durata dell’intervento è prevista in circa 60 giorni e la stessa impresa incaricata dall’azienda nazionale delle strade ha posato la segnaletica di avviso cantiere, compresa quella per indicare la viabilità alternativa.