Chiusura biblioteca comunale Giorgio Bassani e attivazione servizi consegna spesa e libri a domicilio

In ottemperanza al D.P.C.M. del 3 novembre 2020, relativo alle nuove e più stringenti misure, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, da domani, venerdì 6 novembre a giovedì’ 3 dicembre 2020 la Biblioteca comunale “Giorgio Bassani” di Codigoro resterà chiusa al pubblico.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Udi di Codigoro, da lunedì 9 novembre, ripristinerà il servizio di prestito librario a domicilio, come è avvenuto durante il periodo del lockdown della scorsa primavera. Gli utenti possono sin da ora prenotare i libri, ricorrendo ad una delle seguenti modalità: attraverso il portale del Polo Bibliotecario Ferrarese (per chi è già iscritto), oppure via mail, all’indirizzo [email protected] oppure telefonicamente al numero 0533-729585. I libri prenotati saranno recapitati, dai volontari dell’Udi, nella seguente fascia oraria: dalle ore 15 alle ore 18 (dal lunedì al venerdì). Per gli anziani (di età superiore a 65 anni e sprovvisti di rete familiare di appoggio) è stato ripristinato, in questi giorni, anche il servizio di consegna della spesa a domicilio. Le prenotazione della spesa deve essere effettuata ai recapiti telefonici dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (tel. 0533 729571/574/506) e sarà recapitata, il giorno successivo, al domicilio degli interessati, dai volontari dell’Udi.