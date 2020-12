‘Christmas ‘n’ Roll’: da John Strada a Jono Manson Santa Fe, il concerto di Natale in diretta streaming

‘Christmas ‘n’ Roll’ è il titolo del concerto di Natale che andrà in diretta streaming sabato 19 dicembre 2020 alle ore 21,00, sui canali YouTube e la pagina Facebook del Comune di Cento e della Proloco di Dodici Morelli, partner nell’organizzazione dell’iniziativa. Una modalità che permetterà ai centesi, e non solo, di godere, stando comodamente a casa propria e gratuitamente, di una jam-session con protagonisti internazionali e trascorrere una serata in compagnia di ottima musica.

“Il Virus non ferma il Rock’n’Roll!- è il commento del cantante rocker John Strada alla presentazione dell’evento – Il borgo di Dodici Morelli e il Comune di Cento sono tenaci e cercano di continuare tradizioni ed eventi con un concerto che associa musicisti locali ed americani nel nome della musica e della condivisione”.

“La musica e il Natale sono un binomio imprescindibile – commenta invece l’Assessore alla Cultura Elena Melloni – l’emergenza sanitaria in corso ci impedisce di organizzare spettacoli dal vivo, per questo come amministrazione abbiamo pensato ad un concerto online per tutti. Grazie a John Strada, artista e musicista centese molto conosciuto, abbiamo organizzato un evento “a distanza” cogliendo l’opportunità di far suonare ospiti stranieri che altrimenti non sarebbero potuti essere presenti per ovvie ragioni”.

Numerosi, i musicisti che si esibiranno all’evento. Per quanto riguarda gli artisti locali all’evento parteciperanno John Strada & Banzai. Il cantautore morellese che ha appena realizzato un nuovo album dal titolo “Fra Rovi & Rose”. Ci sarà anche la band “Emme Coletti” a conduzione familiare ma apprezzata da molti per le sue interpretazioni di qualità, ed Enrico Cipollini, chitarrista e cantautore ferrarese con un nuovo album nei negozi, “Crossing”.

L’evento, inoltre, prevede presenze artistiche che suoneranno da oltreoceano e in diretta: Bocephus King, canadese premiato con la Targa Tenco categoria stranieri 2015; James Maddock da N.Y.C, uno dei songwriter più acclamati dalla critica, e Jono Manson Sante Fe eccellente musicista, produttore (in Italia dei Gang) e, fra tante altre cose, è autore della colonna sonora di The Postman di K. Kostner. Il cantautore Joe Rapolla, infine, parteciperà all’evento con la sua qualità musicale che insegna a futuri artisti come docente di Music Marketing alla Montmouth University N.J.

Concluderà il concerto il video di Gianni Ferrari and Friend for Friends, dal titolo “Do they know it’s Christmas”, un omaggio al Natale, alla musica e all’amicizia.