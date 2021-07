Il saluto e le iniziative per ricordarlo degli amici del pattinaggio ferrarese

Giovedì 24 giugno ci ha lasciato Gilberto Silvagni, storica figura del pattinaggio corsa italiano e dello sport ferrarese.

Gilberto avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 18 luglio e tutti lo ricordiamo con grande affetto.

Tutti sappiamo che prima o poi bisognerà dire addio alle persone, anche a quelle che ci hanno accompagnato per buona parte della nostra vita, tra alti e bassi, emozioni e delusioni, successi e sconfitte.

Fai buon viaggio Gilbe, sono in tanti che da questa sera penseranno a te ed al pezzo di “strada” percorso assieme, ai giorni trascorsi, alle ore sudate su cemento e asfalto. Ricordatelo così, con le sue urla nelle orecchie, che ci spronavano a fare sempre di più. La tua voce ci ha dato la carica per tante edizioni del 1°maggio Ferrara Inline – Trofeo del Lavoro in Piazza Ariostea e per tante altre manifestazioni della “corsa”. Chissà come racconterete ore le gare da lassù tu e Sergio.

La cosa che ci fa sorridere è pensare che finalmente ritroverai la tua Marta. In vostro ricordo abbiamo pensato, come “Mondo del Pattinaggio” di raccogliere fondi in vostra memoria per FONDAZIONE ADO ONLUS, associazione ferrarese che si occupa di Assistenza Domiciliare Oncologica. Per partecipare potete dare il vostro contributo direttamente sabato alle esequie oppure, per chi non ci sarà, utilizzare questa piattaforma: https://www.retedeldono.it/it/progetti/palestra-ginnastica-ferrara-a.s.d./ciao-gilbe…-una-raccolta-per-ado

Inoltre è stato aperto un libro-dediche online, che chiunque può arricchire con il proprio pensiero, foto,… avendo cura di non modificare quanto lasciato da chi lo ha preceduto: https://docs.google.com/document/d/1vlH7JXDqXkLhAb_EBKIqJsioXZKFRVCJTakJYqxzPE4/edit?usp=sharing