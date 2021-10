“Cicatrici”, con l’associazione A.N.D.O.S. una mostra fotografica itinerante: da sabato 9 ottobre all’ex Refettorio di San Paolo

Si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 7 ottobre, nella residenza municipale di Ferrara la conferenza stampa di presentazione del progetto “Cicatrici”, mostra fotografica itinerante (e catalogo) allestita all’ex refettorio di San Paolo dal 9 al 17 ottobre con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema del tumore alla mammella.

Inserita nell’ambito delle iniziative di “Ottobre Rosa”, la rassegna è organizzata da A.N.D.O.S. Comitato di Ferrara con la collaborazione del Comune di Ferrara (Assessorati alla Cultura, alle Pari Opportunità, al Patrimonio e alle Politiche Sociali e Abitative), della presidenza della Commissione Pari Oportunità del Consiglio comunale di Ferrara e di sponsor privati.

All’incontro con la stampa erano presenti l’assessore comunale alle Pubblica Istruzione e Pari Opportunità Dorota Kusiak, la presidente del Comitato A.N.D.O.S. di Ferrara Marcella Marchi, la presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio comunale di Ferrara Paola Peruffo e i fotografi Stefano Pesaro e Federica Veronesi.

La mostra ‘Cicatrici’ all’ex Refettorio di San Paolo è ad accesso gratuito e visitabile da sabato 9 a domenica 17 ottobre 2021: il sabato e la domenica dalle 11 alle 19, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

“Cicatrici”, una mostra e un catalogo fotografico per tenere alta l’attenzione sul tumore al seno

Il Comitato A.N.D.O.S. di Ferrara ODV, per il tramite della sua presidente Marcella Marchi, presso la Sala dell’Arengo del Comune di Ferrara, ha presentato “Cicatrici”, un progetto che si compone di più elementi, aventi come denominatore comune la sensibilizzazione sul tema del tumore alla mammella e il relativo impatto sociale.

Sabato 9 ottobre, alle ore 11, presso l’Ex Refettorio di San Paolo (ingresso da via Capo delle Volte 4) verrà inaugurata la prima mostra, chiamata appunto “Cicatrici”, basata su 22 scatti artistici, realizzati dai fotografi Stefano Pesaro e Federica Veronesi, aventi come soggetto altrettante donne operate al seno che si sono prestate come modelle per favorire l’opera di sensibilizzazione.

Ciascuna foto è accompagnata da una frase attraverso cui ogni protagonista ha sintetizzato la propria lotta contro un avversario – il tumore al seno – temibile, ma che può essere sconfitto attraverso la diagnosi precoce, l’adesione a terapie sempre più personalizzate, a fronte di risultati impensabili fino a pochi anni fa, oltre a un adeguato supporto familiare e sociale

Associazioni, come A.N.D.O.S., sostengono le donne lungo questo difficile e intenso percorso, attraverso un supporto fisioterapico, psicologico e umano per una completa riabilitazione sociale e individuale.

I fotografi Stefano Pesaro e Federica Veronesi hanno raccontato che “in questo progetto abbiamo voluto far emergere il lato umano, facendo prevalere i sentimenti di ciascuna persona coinvolta. L’idea era quella di ricavare una sorta di affresco da ogni scatto. Per noi queste donne rappresentano delle vere eroine”.

Viene ricordato inoltre che “Cicatrici” nasce come mostra itinerante: dopo l’esposizione di Ferrara, il comitato estense di A.N.D.O.S. ha già avviato contatti per presentare queste immagini presso strutture di altre città italiane.

È stato inoltre stampato un curato book-fotografico, che accompagnerà la rassegna e sarà posto in vendita con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare le attività istituzionali del Comitato A.N.D.O.S. di Ferrara.

La mostra, presso l’Ex Refettorio di San Paolo, ad accesso gratuito, sarà visitabile da sabato 9 a domenica 17 ottobre, nei seguenti orari: il sabato e la domenica dalle 11 alle 19, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.