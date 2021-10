Ciclo ‘Dante 700’: conferenza di Gardenio Granata su Dante e Farinata domani alle 17 all’Ariostea e online

Sarà dedicata alla ‘polemica senza fine’ tra Dante e Farinata, raccontata nel decimo canto dell’Inferno, la nuova conferenza del ciclo ‘Dante ‘700’, a cura di Gardenio Granata, che si terrà domani, venerdì 8 ottobre alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

Polemica aspra fra il grande capo ghibellino e Dante: due perdenti, sconfitti dalla storia pubblica e personale. La consapevolezza di una irrimediabile uscita di scena fa scendere entrambi dal piedistallo e avvicina gli antagonisti. Ciò che accomuna Dante e Farinata non è dunque una supposta tempra supero mistica, ma l’analoga esperienza dell’esilio e dello scacco: un eguale destino di illusione e delusione, intrinseche alla lotta politica, alla fine unisce i due concittadini. Quello che colpisce in questo canto è la spaventosa solitudine morale delle anime… Non ci sarà ritorno per nessuna rivincita. La grandezza politica e la nobiltà d’animo possono convivere con la dannazione, anzi la rendono più tragica e rovinosa. Avere l’inferno “in gran dispitto” non basta se non per una dimensione magnanima di facciata, la pena interiore resta immedicabile in eterno!

