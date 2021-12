‘Cinema d’Essai’ alla Sala Estense: domani e il 23 dicembre il film “Sull’isola di Bergman” regia di Mia Hansen-Løve

Chris (Vicky Krieps) e Tony (Tim Roth), una coppia di registi alla ricerca di un luogo quieto dove poter lavorare ai rispettivi progetti, trascorrono l’estate a Fårö, l’isola di Ingmar Bergman, luogo di culto e meta per turisti cinefili. Accasatisi proprio nella dimora di Bergman, ambientazione di ‘Scene da un matrimonio’, partecipano ad attività culturali, fanno escursioni in compagnia della figlia e scoprono i luoghi del regista svedese. I due procedono nella scrittura delle proprie sceneggiature instaurando un circolo virtuoso tra il luogo dove trascorrono le giornate e la propria fantasia, sotto gli auspici dell’artista che venerano.

Il film è stato in concorso per la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2021.

