“Città in pellicola”: lunedì 2 agosto alle 21,30 nei giardini del grattacielo “Lost in translation” di Sofia Coppola

L’appuntamento di lunedì 2 agosto, nel giardino sotto i grattacieli, è dedicato alla Tokyo di Sofia Coppola. Tra le iniziative promosse dal Comune di Ferrara, nei mesi di luglio ed agosto, Arci Ferrara cura una rassegna di 4 titoli incentrata sullo spazio che ha avuto la Città nelle opere di alcune delle più grandi regie cinematografiche dei nostri tempi.

Questo lunedì, lo schermo del parco Marco Coletta si accende per la storia di un incontro inaspettato fra due cittadini americani interpretati da Scarlett Johansson e Bill Murray, spaesati da un universo che è quanto di più lontano dal loro si possa pensare. Entrambi sembrano essere in balia di alcune situazioni personali, legate alle diverse direzioni delle rispettive esistenze.

‘Lost in Translation’ è risultato vincitore del premio Oscar nel 2004 per la miglior sceneggiatura originale a Coppola, nonché annovera tra gli altri riconoscimenti: 2 premi Golden Globe – miglior attore a Bill Murray e miglior film brillante, 1 premio Nastri d’Argento, Miglior Film dell’anno per AFI, 1 premio César e varie nominations.

Le proiezioni saranno ad ingresso gratuito con inizio alle 21,30, è consigliata caldamente la prenotazione su piattaforma Eventbrite. Ulteriori informazioni sono reperibili dal sito di Arci Ferrara.

Inizio proiezione ore 21,30. Apertura Porte ore 20,40.

Ingresso gratuito con prenotazione fortemente consigliata.