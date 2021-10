CITTADELLA-SPAL: allenatori in tribuna

Gorini e Clotet squalificati

Cittadella e Spal, nella sfida in programma al Tombolato domenica 17 ottobre, saranno senza allenatori. Clotet, espulso durante il confronto con il Parma, e Gorini che l’arbitro ha allontanato anzitempo dalla panchina a Frosinone, sono stati squalificati per un turno. I due tecnici saranno quindi costretti a seguire il match dell’ottava di andata dalla tribuna. E’ arrivata anche la “diffida” per Viviani. Al prossimo “giallo” scatterà la squalifica.