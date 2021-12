Classica d’ascolto: domenica 12 dicembre alle 15,30 “Accadde in Italia” con PierClaudio Fei

Anche quest’anno l’Associazione Musicisti di Ferrara propone una serie di 18 appuntamenti ad ingresso libero di guida all’ascolto; il sabato sulla musica moderna e la domenica sulla musica classica denominati rispettivamente Guida all’Ascolto e Classica d’Ascolto.

Classica d’ascolto – Per l’ottavo anno consecutivo, allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme, l’Associazione Musicisti di Ferrara-Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Comune di Ferrara-Assessorato alle Politiche e Istituzioni Culturali, Assessorato Politiche per i Giovani ed il Teatro Comunale Claudio Abbado, organizza una serie di appuntamenti nell’Aula Magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57; gli incontri hanno come temi la guida all’ascolto della Musica Classica.

La collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara prevede tariffe agevolate per i soci AMF all’interno della Stagione concertistica di Ferrara Musica; da quest’anno la programmazione è stata pensata per anticipare con nozioni di carattere storico musicale gli appuntamenti che si svolgeranno presso il Teatro.

La finalità di questi appuntamenti è quella di rendere evidente l’attualità di una tradizione che troppo spesso,viene a torto considerata d’elite o “anacronistica”, ma che di fatto costituisce le fondamenta del nostro linguaggio musicale e del nostro patrimonio culturale.

Primo appuntamento della rassegna “Classica d’Ascolto”- Aula Magna Stefano Tassinari – via Darsena 57 – Ferrara. Ingresso libero consentito solo a possessori di Green Pass fino ad esaurimento posti.

Domenica 12 dicembre alle 15,30 “Accadde in Italia” con PierClaudio Fei

“Mi sono sempre chiesto come suonava un quadro, e cercare di scoprirlo è stata un’esperienza fantastica che adesso possiamo condividere!” Così il Maestro Pierclaudio Fei riassume il senso di “Accadde in Italia” il suo Progetto, un percorso di ricerca a metà tra l’iconografico e il puramente strumentale; infatti è stato partendo dalle meravigliose immagini dal Medioevo al Rinascimento che Fei si è ispirato per cercare di far ri-suonare gli antichi antenati del Violino come la Viella e la Ribeca; per poi giungere al quel miracolo che alla fine del ‘500 ha dato vita al Principe degli Strumenti, il Violino appunto, che nato in Italia si è diffuso in tutto il Mondo.

La sua Concert/Conference è un viaggio musicale tra immagini e performance dal vivo per incontrare ed ascoltare gli Strumenti ad Arco dalle origini ai giorni nostri.

Associazione Musicisti di Ferrara – Scuola di Musica Moderna

0532 464661 – scuoladimusicamoderna.it