“Climathon Ferrara 2020”: prenotazioni aperte per il webinar sul ‘business plan’ di domani alle 12

Domani, mercoledì 11 novembre alle 12, il Laboratorio Aperto – Ferrara propone un nuovo Webinar sul Business Plan, uno strumento indispensabile nella fase di start-up di un progetto (e non solo).

Il webinar avrà un focus sugli strumenti utili nella gestione di progetti e di startup, in particolare per valutarne la sostenibilità economica. Si lavorerà appunto sul Business Plan, come oggetto che permette di sintetizzare i contenuti e le caratteristiche di un progetto imprenditoriale, utile per la fase di pianificazione e di gestione aziendale, ma importantissimo anche per la comunicazione esterna, in particolare verso potenziali finanziatori o investitori.

L’appuntamento è curato da Laboratorio Aperto di Ferrara e sarà coordinato da Nicolò Bertolini.

Il webinar fa parte de “I mezzogiorni di Metropoli di Paesaggio”, una serie di incontri formativi pensati per arrivare preparati al prossimo Climathon di Ferrara (14 e 15 novembre 2020) e organizzati dal progetto di Metropoli di Paesaggio “Landscape Metropolis”(finanziato da EIT Climate KIC) insieme con Ferrara Hackathon e Laboratorio Aperto di Ferrara – ex Teatro Verdi.

Il Webinar è GRATUITO, ma per partecipare è necessario registrarsi a questo link

https://register.gotowebinar.com/regi…/3114882766799881740