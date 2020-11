“Climathon Ferrara 2020”: prenotazioni per webinar sui servizi di mobilità dolce di domani alle 12

Un webinar che si concentrerà sull’importanza della mobilità dolce, in un contesto di servizi pubblici integrati e intermodali, sia per i cittadini sia in ottica di valorizzazione turistica dei territori. è quello che si terrà domani, giovedì 5 novembre alle 12.

Non si può, infatti, parlare di intermodalità senza prendere in considerazione tracciati e servizi di mobilità dolce che integrano la rete dei trasporti pubblici per gli spostamenti quotidiani, ma anche per le lunghe percorrenze destinate ai turisti.

La valorizzazione del paesaggio come infrastruttura può quindi essere una strategia vincente anche in ottica turistica, mettendo in connessione i territori ed esaltandone le caratteristiche e le bellezze naturalistiche ed architettoniche.

Ne parleremo con Pasqualino Codognotto, Sindaco di San Michele al Tagliamento, Comune a forte vocazione turistica, e ideatore del G20 delle spiagge, con Mirko Lalli, fondatore e CEO di Data Appeal Company & Travel Appeal e con Paolo Gandolfi, Direttore Area Sviluppo territoriale del Comune di Reggio Emilia. I lavori saranno introdotti da Irene Priolo, Assessore della Regione Emilia-Romagna all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile. Modera Chiara Franceschini, Sipro Ferrara.

Iscrizioni aperte al link https://register.gotowebinar.com/register/2395852738933115406