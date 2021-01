Club Officina Ferrarese: donazione di prodotti alimentari e per igiene personale all’associazione ‘Il Mantello’

Primi assoluti nella gara di solidarietà. Il Club Officina Ferrarese del Motorismo storico, domenica scorsa, ha donato due bancali di prodotti alimentari a lunga conservazione e di prodotti per l’igiene personale all’associazione ‘Il Mantello’.

A consegnare personalmente i prodotti nella sede dell’associazione benefica sono stati alcuni membri del direttivo del Club assieme al presidente Riccardo Zavatti. L’iniziativa, inquadrata nella rassegna nazionale organizzata dall’Asi Automotoclub storico italiano, ‘La Befana di Asi’, è stata trasmessa in diretta sui canali social dell’Automoto club.

«Uno dei nostri scopi come Club – spiega il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti – è quello di essere vicini al territorio in tutte le forme possibili, a partire proprio dalla solidarietà. Crediamo che in un momento storico come questo, in cui la pandemia ha ulteriormente rimpinguato le fila delle persone inquadrate nella soglia di povertà, ci siamo sentiti di portare avanti un’iniziativa concreta a favore di queste persone più fragili».

All’iniziativa ‘La Befana di Asi’, hanno partecipato a livello nazionale circa sessanta club in tutta Italia.