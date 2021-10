CNA fa festa a Bondeno: sabato mattina inaugurazione della nuova sede

La Cna di Bondeno fa festa, e inaugura ufficialmente la nuova sede operativa in Viale della Repubblica 4. L’evento è in programma per sabato mattina 23 ottobre, a partire dalle 9,30, nello spazio antistante la nuova sede, nel pieno centro della città matildica.

“Inaugurare una nuova sede operativa dopo i lunghi mesi di emergenza sanitaria che abbiamo trascorso, non è una scelta da poco: per questo abbiamo voluto che questo evento di traducesse in una festa per tutti. – spiega Filippo Botti, responsabile di Cna Alto Ferrarese – Vogliamo lanciare al territorio un segnale di fiducia nel futuro, e lo facciamo trasferendoci nei nuovi uffici, che ci permetteranno di operare con efficienza sempre maggiore a beneficio dei nostri soci e del mondo imprenditoriale del territorio”.

La nuova sede ha una superficie complessiva di duecento metri quadri, e si affaccia direttamente sulla strada con tre vetrine in cui campeggia da pochi giorni la sigla CNA. È facilmente accessibile per chiunque, molto centrale, e il parcheggio risulta agevole nelle vicinanze. È molto luminosa, dotata di impianti moderni e a basso consumo energetico.

La mattinata inaugurale sarà una vera e propria festa a cui anche il Comune ha offerto la propria importante collaborazione, concedendo in uso impianto audio e gazebi esterni, e chiudendo un’area della piazza. Alle 9,30 è prevista la benedizione dei locali, a cui seguiranno gli interventi del Presidente (Davide Bellotti) e del direttore (Diego Benatti) della Cna Provinciale; alle 10,00 è previsto il saluto del sindaco di Bondeno (Simone Saletti) e delle autorità presenti. Alle 10,15 È prevista la consegna di riconoscimenti ai soci Cna di Bondeno e Vigarano che hanno ‘totalizzato’ almeno 25 anni di presenza nell’associazione. A seguire il concerto della Banda Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Scortichino e l’aperitivo offerto dalle aziende Cna di Bondeno. Il Club Vecchie Ruote di Bondeno porterà in piazza alcune auto d’epoca, mentre il Comitato “Bondeno che lavora” presenzierà alla mattinata con i propri imprenditori, molti dei quali sono soci Cna.