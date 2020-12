Questo Natale 2020 è molto particolare causa pandemia in atto.

A Ferrara tra i settori colpiti c’è anche quello dell’artigianato. Per questo, Cna ha lanciato una campagna per invitare i ferraresi e non solo a sostenere gli artigiani.

Si chiama “A Natale compra artigiano”, come è stato spiegato su Telestense durante la trasmissione Match.