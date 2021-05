Cna Impresa Donna contro la violenza nel ferrarese

“Abbiamo scelto il silenzio perché la nostra voce risuoni più forte, insieme al nostro sdegno. La violenza sulle donne, anche a Ferrara, ha ormai oltrepassato il limite. Lo scorso 5 maggio i Carabinieri di Ferrara sono stati chiamati a intervenire su otto episodi di violenza ai danni di donne: percosse, stalking, molestie ripetute… E’ una situazione inaccettabile, che dobbiamo assolutamente denunciare, che ci ferisce e ci rende mute: non ci sono più parole per descrivere il nostro sdegno. E quindi scegliamo il silenzio: proprio in questo spazio nato, al contrario, per raccontare storie, scegliamo di non parlare, di fissare l’obiettivo della fotocamera, di spogliarci dei nostri volti e delle nostre voci. Oggi non è giorno per raccontare. Abbiamo pronunciato tutte le parole, usato tutte le immagini. Oggi è il giorno del silenzio attonito delle donne e degli uomini che rifiutano la violenza, questa violenza: se volete dare forza al nostro impegno, osservate questo video in silenzio con noi.”