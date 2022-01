Codigoro: domani, martedì 11 gennaio, il CUP resterà chiuso

L’Azienda USL di Ferrara informa i cittadini che il CUP di Codigoro rimarrà chiuso domani, martedì 11 gennaio. Per prenotazione visite e accertamenti, i cittadini possono rivolgersi, come di consueto, agli altri sportelli CUP, alle farmacie abilitate, telefonando al numero verde 800532000 oppure collegandosi al sito www.cupweb.it

Si ricorda che le richieste di registrazioni di fascia di reddito, esenzioni età e reddito e cambio medico –ma non del pediatra- possono essere eseguiti anche on line dal sito www.ausl.fe.it Le farmacie presenti nella provincia di Ferrara svolgono, come tutti i punti CUP aziendali, le funzioni di prenotazione, cancellazione e pagamento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali oltre al ritiro dei referti di Laboratorio.

Infine, si ricorda che, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, è possibile eseguire via Internet, dal proprio domicilio, la prenotazione di alcune prestazioni specialistiche in regime di Servizio Sanitario Nazionale, oltre che la Scelta/Revoca del Medico di famiglia o del Pediatra di libera scelta L’accesso al FSE ha luogo in forma protetta e riservata con l’utilizzo di credenziali strettamente personali. Per consultare il proprio FSE il cittadino deve collegarsi al sito www.fascicolo-sanitario.it Il FSE è disponibile anche in versione App per iPhone e Android.

Per chiarimenti : www.fascicolo-sanitario.it e Numero Verde: 800 033 033