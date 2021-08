Codigoro, due morti e tre feriti in un incidente avvenuto nella notte a Caprile – In aggiornamento

Incidente mortale accaduto verso le 3 e mezza nella notte tra venerdì e sabato a Caprile, frazione di Codigoro, che registra il bilancio pesante di due persone decedute e di tre feriti

Le vittime sono due uomini: Gianni Beltrami di 53 anni di Codigoro e Marco Marangon di 42 anni, originario di Adria

Le dinamiche dell’incidente sono in corso di accertamenti ma dalle prime ricostruzioni. L’auto, una fiat panda, sarebbe uscita di strada in maniera autonoma, per poi cappottare nel canale adiacente la carreggiata.

Gli altri passeggeri, un ragazzo di 22 anni, un uomo di 39 anni ed una donna di 43 anni, sono stati trasportati all’ospedale del Delta di Lagosanto con un codice 2

Su posto sono intervenuti i carabinieri di Codigoro, i sanitari del 118 con due ambulanze ed un’automedica ed i vigili del fuoco

