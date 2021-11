Codigoro: Festa di San Martino e 4^ ‘Sagra del Brodo e dei Bolliti’ dall’11 al 14 novembre

C’è attesa a Codigoro, per il ritorno della Festa di San Martino e della ‘Sagra del Brodo e dei Bolliti’, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. L’Amministrazione Comunale e la Pro loco di Codigoro, in collaborazione con le associazioni di volontariato, hanno messo a punto un ricco programma di iniziative, che si susseguiranno da giovedì 11 novembre a domenica 14 novembre prossimi. In concomitanza con la Festa del Patrono, giovedì 11 novembre, dalle ore 10 alle ore 18, la Piazza Matteotti, la Galleria San Martino e via IV novembre saranno attraversate dal Mercato straordinario con stand a base si castagne, mistuchina, torte e cioccolato, a cura dell’Aido ed ex allieve Don Bosco.

La Grande Sorella intratterrà i visitatori con i “Giochi di una…volta” e con il mercatino dei Bambini. La galleria San Martino sarà attraversata dal Mercatino dell’Hobby. Alle ore 10 il Sindaco Sabina Alice Zanardi inaugurerà, nell’ex scuola di Riviera Cavallotti, 3 la mostra, allestita dal CineClub Fedic di Lagosanto “Acqua da bere nel Delta, Anni ’50”. A seguire, alle ore 11, in via Lamprati 10, sarà inaugurata la sede della cooperativa Il Piccolo Principe, un nuovo centro per attività diagnostiche, riabilitative ed educative nel campo della neuropsichiatria infantile, riservato a tutto il Basso Ferrarese. Imperdibile, sempre giovedì 11 novembre, l’escursione speciale “A spasso per Codigoro…aspettando San Martino”, una visita guidata gratuita alla scoperta della storia e delle antiche tradizioni locali, tra le vie del centro e gli scorci carichi di fascino e suggestioni, del Po di Volano. Alle ore 12,15, in Piazza Garibaldi, aprirà lo stand gastronomico della quarta edizione della ‘Sagra del Brodo e dei Bolliti’, a cura della Pro Loco di Codigoro, in collaborazione con la N.U.S. codigorese.

Lo stand gastronomico, riscaldato, resterà aperto a pranzo e a cena nella giornata del patrono, solo a cena il 12 e 13 novembre e solo a pranzo il 14 novembre. Accanto ai cappelletti in brodo e ai passatelli in brodo, piatti gettonatissimi della tradizione culinaria locale, si affiancheranno un ricco assortimento di bolliti, salamina con purè, cotechino e tante altre specialità, compresi i dolci tipici, dalla crostata al tortiglione, agli immancabili tamplùn, frittelle ferraresi con farina di castagne.

Anche il pomeriggio di giovedì 11 novembre sarà scandito da iniziative ludiche e di intrattenimento, dal Laboratorio di San Martino con materiale di riciclo, a cura di Sabrina Bulgarelli dell’oasi naturalistica Garzaia di Codigoro (ore 15), al percorso di San Martino a Cavallo, a cura dei Cowboys Delta del Po e del Gad Amici del Teatro (dalle ore 16.30, lungo Riviera Cavallotti, via IV Novembre e Piazza Matteotti). Grazie ad un’idea di Gianna Braghin, alle ore 17, sul palco di Piazza Matteotti prenderà forma la favola animata, acura del GAD Amici del Teatro “Martino ed il mantello pizzicosino”. Seguirà, alle ore 18, un Aperitivo in piazxa con [email protected]

Lo stand gastronomico della Sagra del Brodo e dei Bolliti riaprirà alle ore 19,15. L’evento clou di sabato 13 novembre intreccerà cultura e solidarietà. Alle ore 17, nell’atrio del Teatro comunale Arena, l’autore codigorese Davide Trombini presenterà il romanzo “Il segreto di Caino”, dialogando con il giornalista Claudio Castagnoli. Interverrà anche il Sindaco Sabina Alice Zanardi. Il ricavato dalla vendita di copie del romanzo sarà interamente devoluto alla giusta causa di Laura Ruffato, per l’acquisto e la manutenzione di una protesi speciale, necessaria alla deambulazione.

Domenica 14 ottobre, in Piazza Matteotti, dalle 10 alle 18 saranno present il Mercato straordinario e i Giochi di una …volta. Alle ore 11, nella chiesa di San Martino gli anniversari di matrimonio saranno acocmpagnati dal Coro di San Martino. Alle 12,15 riaprirà, in piazza Garibaldi, lo stand gastronomico, mente alle ore 16 ad attendere i più piccoli in Piazza Matteotti, interverrà Billo Circus. Alle ore 18, sul palco di Piazza Matteotti, Aperitivo con The Serious Project.

Per informazioni e prenotazioni, si suggerisce di contattare l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Codigoro (tel. 0533-729506-571-574, oppure e-mail: [email protected]).

’, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. L’Amministrazione Comunale e la Pro loco di Codigoro, in collaborazione con le associazioni di volontariato, hanno messo a punto un ricco programma di iniziative, che si susseguiranno da giovedì 11 novembre a domenica 14 novembre prossimi. In concomitanza con la Festa del Patrono, giovedì 11 novembre, dalle ore 10 alle ore 18, la Piazza Matteotti, la Galleria San Martino e via IV novembre saranno attraversate dal Mercato straordinario con stand a base si castagne, mistuchina, torte e cioccolato, a cura dell’Aido ed ex allieve Don Bosco.

La Grande Sorella intratterrà i visitatori con i “Giochi di una…volta” e con il mercatino dei Bambini. La galleria San Martino sarà attraversata dal Mercatino dell’Hobby. Alle ore 10 il Sindaco Sabina Alice Zanardi inaugurerà, nell’ex scuola di Riviera Cavallotti, 3 la mostra, allestita dal CineClub Fedic di Lagosanto “Acqua da bere nel Delta, Anni ’50”. A seguire, alle ore 11, in via Lamprati 10, sarà inaugurata la sede della cooperativa Il Piccolo Principe, un nuovo centro per attività diagnostiche, riabilitative ed educative nel campo della neuropsichiatria infantile, riservato a tutto il Basso Ferrarese. Imperdibile, sempre giovedì 11 novembre, l’escursione speciale “A spasso per Codigoro…aspettando San Martino”, una visita guidata gratuita alla scoperta della storia e delle antiche tradizioni locali, tra le vie del centro e gli scorci carichi di fascino e suggestioni, del Po di Volano. Alle ore 12,15, in Piazza Garibaldi, aprirà lo stand gastronomico della quarta edizione della ‘Sagra del Brodo e dei Bolliti’, a cura della Pro Loco di Codigoro, in collaborazione con la N.U.S. codigorese.

Lo stand gastronomico, riscaldato, resterà aperto a pranzo e a cena nella giornata del patrono, solo a cena il 12 e 13 novembre e solo a pranzo il 14 novembre. Accanto ai cappelletti in brodo e ai passatelli in brodo, piatti gettonatissimi della tradizione culinaria locale, si affiancheranno un ricco assortimento di bolliti, salamina con purè, cotechino e tante altre specialità, compresi i dolci tipici, dalla crostata al tortiglione, agli immancabili tamplùn, frittelle ferraresi con farina di castagne.

Anche il pomeriggio di giovedì 11 novembre sarà scandito da iniziative ludiche e di intrattenimento, dal Laboratorio di San Martino con materiale di riciclo, a cura di Sabrina Bulgarelli dell’oasi naturalistica Garzaia di Codigoro (ore 15), al percorso di San Martino a Cavallo, a cura dei Cowboys Delta del Po e del Gad Amici del Teatro (dalle ore 16.30, lungo Riviera Cavallotti, via IV Novembre e Piazza Matteotti). Grazie ad un’idea di Gianna Braghin, alle ore 17, sul palco di Piazza Matteotti prenderà forma la favola animata, acura del GAD Amici del Teatro “Martino ed il mantello pizzicosino”. Seguirà, alle ore 18, un Aperitivo in piazxa con [email protected]

Lo stand gastronomico della Sagra del Brodo e dei Bolliti riaprirà alle ore 19,15. L’evento clou di sabato 13 novembre intreccerà cultura e solidarietà. Alle ore 17, nell’atrio del Teatro comunale Arena, l’autore codigorese Davide Trombini presenterà il romanzo “Il segreto di Caino”, dialogando con il giornalista Claudio Castagnoli. Interverrà anche il Sindaco Sabina Alice Zanardi. Il ricavato dalla vendita di copie del romanzo sarà interamente devoluto alla giusta causa di Laura Ruffato, per l’acquisto e la manutenzione di una protesi speciale, necessaria alla deambulazione.

Domenica 14 ottobre, in Piazza Matteotti, dalle 10 alle 18 saranno present il Mercato straordinario e i Giochi di una …volta. Alle ore 11, nella chiesa di San Martino gli anniversari di matrimonio saranno acocmpagnati dal Coro di San Martino. Alle 12,15 riaprirà, in piazza Garibaldi, lo stand gastronomico, mente alle ore 16 ad attendere i più piccoli in Piazza Matteotti, interverrà Billo Circus. Alle ore 18, sul palco di Piazza Matteotti, Aperitivo con The Serious Project.

Per informazioni e prenotazioni, si suggerisce di contattare l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Codigoro (tel. 0533-729506-571-574, oppure e-mail: [email protected]).