Coldiretti, assegnati gli “Oscar Green” 2021: nella categoria ‘Noi per il sociale’ premio all’Azienda Claudio Cavicchi di Montalbano.

Consegnati gli ‘Oscar Green 2021’ alle idee imprenditoriali innovative che combattono il cambiamento climatico, lo spreco alimentare e creano occupazione oltre il Covid.

Innovatori di natura e per questo capaci di superare le difficoltà creando occupazione e sviluppo. Sono i giovani imprenditori agricoli dell’Emilia-Romagna protagonisti, con le loro idee vincenti, di ‘Oscar Green 2021’, il concorso dedicato all’innovazione in agricoltura riservato alle aziende condotte da under 35 e conclusosi nella mattinata di ieri, mercoledì 27 ottobre, con la premiazione regionale organizzata da Coldiretti Emilia-Romagna presso l’Ex Convento di San Francesco, a Bagnacavallo di Ravenna.

Sotto i riflettori tante idee e progetti imprenditoriali ‘made in Emilia-Romagna’, in grado di sfidare e vincere la crisi economica e sociale innescata dal Covid parlando il linguaggio della sostenibilità ambientale e della creatività ma anche l’agricoltura sociale, che ha visto premiare il progetto ferrarese che si concretizza in ‘Ortobello’, rete di orti che a Ferrara ha dato sostegno alle tante persone in difficoltà per via della pandemia, messo in campo da Claudio Cavicchi di Montalbano.

“Tante idee innovative, ha detto il vice presidente di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Dal Monte, intervenendo alla tavola rotonda che ha preceduto le premiazioni e alla quale hanno preso parte l’Assessore regionale Alessio Mammi e il Direttore di Coldiretti regionale Marco Allaria Olivieri – che raccontano la vitalità di un settore, quello agroalimentare, che ha saputo reagire, proprio sotto la spinta delle nuove generazioni di agricoltori, alle difficoltà innescate dall’emergenza sanitaria mettendo a valore azioni fondamentali per combattere il cambiamento climatico, contrastare gli sprechi alimentari e, ovviamente, creare posti di lavoro”.

Una resilienza e una vitalità, quella mostrata dai giovani imprenditori, che trova conferma anche nei dati di Unioncamere relativi al primo semestre 2021 con le aziende agricole under 35 che nell’ultimo anno sono cresciute a livello regionale del 3,6% toccando quota 2.432 unità, dato che si traduce in quasi 15 nuove aziende agricole nate ogni mese.

Claudio Cavicchi – Ferrara. Categoria: “Noi per il sociale”

Claudio, ex dipendente ora in pensione di un istituto bancario, è proprietario di un fondo di 14 ettari nell’immediata periferia di Ferrara, il suo sogno è quello di poter condividere e trasferire agli altri la sua passione per la terra ed in particolare regalare loro la possibilità di coltivarsi il proprio orto, specie in momenti come questo in cui il concetto di comunità deve farsi sentire forte e presente. Nasce così ‘Ortobello’, il progetto che consente a chiunque voglia di poter disporre di una propria parcella di terreno, delimitata e irrigua. Non un orto urbano frequentato esclusivamente da anziani ma a disposizione anche di persone che a causa della pandemia si trovano in difficoltà e degli alunni delle scuole del comprensorio che possono trovare qui occasione di conoscenza ed un luogo dove “sporcarsi le mani” piantando erbe aromatiche, semi ed annaffiando verdure.