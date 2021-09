Coldiretti: domani al Mercato Coperto Campagna Amica la festa delle confetture

Tornano gli appuntamenti al Mercato Coperto di Campagna Amica Ferrara di via Montebello 43. Domani, sabato 4 settembre dalle 9,30 alle 12,30 sarà la “Festa delle conserve e confetture”, con la possibilità di scegliere i prodotti giusti per realizzare anche in casa propria, seguendo tradizione e regole di sicurezza, squisite preparazioni per conservare anche per le prossime settimane i sapori della frutta e verdura più buona.

Oltre alla esposizione di confetture realizzate con frutta ferrarese, ricette a km zero per una perfetta preparazione 100% italiana e sicura con le procedure di corretta prassi sanitaria, etichette pronte per identificare le confetture casalinghe e per chi i deliziosi vasetti li acquista, le indicazioni per leggere correttamente l’etichetta e conoscere se si tratta di confettura o marmellata, di succo o di nettare…

Il Mercato proporrà come sempre direttamente dai produttori presenti i prodotti di stagione del nostro territorio, con frutta e verdura, vino, pasta, pane, riso, aglio, carni e formaggi ed anche, con la novità della partecipazione dell’azienda apistica “Il Melare” di Marilena Franchi, il miele ed i prodotti dell’alveare, dalle 8,30 alle 13,30.