Al Mercato Coperto di Campagna Amica, il riso protagonista di una iniziativa di solidarietà

Appuntamento al Mercato Coperto di Campagna Amica Ferrara di Via Montebello 43, dalle 10 alle 13, con i volontari di FOCSIV per l’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria”, a favore dell’agricoltura familiare nel mondo, con al centro il riso, uno degli alimenti più consumati e base alimentare di una gran parte della popolazione mondiale.

Con l’acquisto di una confezione di riso 100% italiano della Filiera degli agricoltori italiani, per una donazione minima di 5 euro sarà possibile contribuire al progetto con 30 interventi diversi in 30 paesi di tre Continenti – Africa, America Latina e Asia – in difesa di chi lavora la terra. Tutti insieme uniti per contrastare fenomeni, in Italia e nel resto del mondo, come il caporalato, il lavoro nero e la schiavitù di chi sottopaga i prodotti agricoli e il lavoro nei campi e provoca l’abbandono delle terre e il loro l’accaparramento da parte delle multinazionali e delle finanziarie.

Oltre all’acquisto solidale del riso, nel corso della mattina si potranno degustare abbinamenti di riso con prodotti di stagione e del nostro territorio, come gli asparagi ed il patè di aglio di Voghiera, trovare ricette (dolci e salate) per preparare ottimi piatti a base di riso e scoprirne le caratteristiche e proprietà, in una delle province di produzione che si fregia anche del marchio IGP per le particolarità del riso del nostro Delta del Po.

Come sempre sarà poi possibile fare gli acquisiti dei prodotti di stagione della filiera agricola, sui banchi dei produttori di Campagna Amica, dai salumi ai formaggi, fiori, pasta, riso, aglio, carni, vongole, pane, riso, fragole, asparagi ed altra verdura fresca, dalle 8.30 alle 13.30