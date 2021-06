Coldiretti: solidarietà e sapori al mercato Coperto di ‘Campagna Amica’ in Via Montebello 43

Un sabato spumeggiante vi aspetta al Mercato Coperto di Campagna Amica Ferrara, in via Montebello, 43. Dalle 9,00 volontari di UNICEF effettueranno una raccolta di fondi con la vendita delle celebri “Pigotte” ed altri gadget per sensibilizzare e sostenere la tutela dei diritti dell’infanzia.

Dalle 10,30 largo ai sapori inconsueti del nostro territorio, in particolare dell’alto ferrarese con assaggi di tartufo scorzone dell’azienda Filippo Menghini (Bondeno), abbinato alla pasta con farina di canapa e farro dell’azienda Cà Bianchina (Vigarano Mainarda). Un piatto goloso e profumato cui abbinare un Lambrusco proveniente delle vigne bondenesi di Bertelli Carlo a Gavello.

Naturalmente saranno presenti i banchi degli agricoltori del mercato con tutti i prodotti di stagione della filiera corta, dalla frutta e verdura (con albicocche, ciliegie, i primi pomodori, asparagi, e tante altre varietà), vino, salumi, carne, formaggi, pane, miele, confetture, pasta fresca e secca, olio, riso… il meglio per una spesa di valore e con tanto gusto.