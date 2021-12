Coldiretti: domani, Strenne di Natale al Mercato Coperto Campagna Amica di Via Montebello 43, a Ferrara

Idee per i regali di Natale? Perché non regalare i buoni prodotti agricoli ed agroalimentari 100% Made in Italy? Garantiti dagli agricoltori di Campagna Amica e disponibili secondo le proprie preferenze al Mercato Coperto di Via Montebello 43 a Ferrara. Dai prodotti freschi come frutta e verdure di stagione, ai trasformati come miele, confetture, formaggi, vino e salumi, e poi ancora conserve, pasta secca e fresca, riso, biscotti, dolci, ed altro ancora per comporre una strenna a km zero con tante sfiziosità buone e genuine.

Domani, sabato, 11 dicembre, dalle 8,30 alle 13,30 il Mercato sarà aperto con la presenza anche della associazione Aps “Più Felici” di Mesola, nata alcuni anni fa per iniziativa di un gruppo di genitori e ragazzi con bisogni speciali, allo scopo di organizzare attività manuali e relazionali. Insieme ai prodotti agricoli si potranno quindi acquistare anche gadget e lavoretti realizzati a mano, per un regalo solidale in pieno spirito natalizio.

Per ordinare le strenne, oltre che recandosi di persona al Mercato di Via Montebello 43 a Ferrara nei giorni di apertura del martedì, giovedì e sabato mattina, dalle 8,30 alle 13,30, si può chiamare il numero 3356444070, o inviare una mail all’indirizzo [email protected]