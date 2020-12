Coldiretti e Campagna Amica: iniziative di solidarietà con la distribuzione di pasta ai bisognosi

È partita anche a Ferrara l’iniziativa di solidarietà con la consegna di generi alimentari a chi ne ha più necessità: un segnale concreto di vicinanza in un Natale diverso dal solito.

Iniziata ieri con la distribuzione di pasta di senatore Cappelli a marchio Stagioni d’Italia, anche a Ferrara l’iniziativa patrocinata da Fondazione Campagna Amica a livello nazionale per distribuire prodotti alimentari ai più bisognosi.

Anche Coldiretti Ferrara, attraverso la propria Giunta e Consiglio ha quindi messo in campo le proprie forze per portare il più direttamente possibile a chi necessita di un sostegno concreto, un dono tangibile che nello spirito del Natale non sia solo un simbolo ma un vero aiuto.

Ieri, con la presenza del presidente provinciale Floriano Tassinari, dei vice presidenti provinciali Stefano Maestri e Gianni Paganini, accompagnati dal direttore Alessandro Visotti, dal vice direttore Riccardo Casotti e dal segretario di zona Thomas Serafini, sono state fatte le prime consegne, rispettivamente alla casa di riposo Betlem per anziani ed all’asilo parrocchiale di Porotto. A ricevere la donazione di pasta 100% italiana rispettivamente Mons. Maschera per Betlem e Don Marco per la parrocchia di Porotto.

Coldiretti, anche attraverso Fondazione Campagna Amica, continua a testimoniare la vicinanza e la sensibilità nei confronti di chi si trova in stato di disagio, soprattutto in questo particolare momento di crisi indotta dalla pandemia.

Nei prossimi giorni altra pasta sarà consegnata in altre strutture di accoglienza e ristoro per persone in stato di bisogno in tutto il territorio provinciale.