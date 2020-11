Nonostante l’emergenza covid in atto, e il conseguente annullamento e spostamento di tantissime iniziative ed eventi, oggi Coldiretti Ferrara ha festeggiato la Giornata del Ringraziamento, tradizionale appuntamento di fine stagione agricola in cui l’associazione ringrazia i coltivatori.

Prima la messa a San Francesco alle 15.30, officiata dall’arcivescovo di Ferrara e Comacchio, monsignor Gian Carlo Perego, poi la consegna delle ceste con i frutti della terra. Cerimonia che si è spostata a metà pomeriggio davanti al Duomo, dove è avvenuta la benedizione dei trattori. Cerimonia in forma ridotta, causa dpcm non c’è il mercato Coldiretti sul listone, ma lo spirito della Giornata del Ringraziamento non è sicuramente mancato.

Ma quali sono le prospettive del mondo agricolo ferrarese per i prossimi mesi e il prossimo anno?



Giornata del Ringraziamento che è stata anche un’occasione per fare il bilancio dell’annata agricola