Coldiretti Ferrara: al Mercato Coperto di Campagna Amica premiazione degli artisti del concorso “Sostenibilmente”

Le difficoltà dovute alle misure di contenimento della pandemia hanno pesantemente inciso sull’edizione 2020 del concorso lanciato da diversi anni da Donne Impresa Coldiretti Ferrara, ma nonostante tutto sabato scorso, 7 novembre, si è svolta la premiazione degli artisti che hanno partecipato e che si è deciso di premiare in egual misura, per la straordinarietà degli eventi che hanno caratterizzato questi mesi e che ancora ci stanno duramente mettendo alla prova.

Alla presenza del presidente di Coldiretti Floriano Tassinari, oltre che del vice direttore Riccardo Casotti, della segretaria e della responsabile di Donne Impresa (Francesca Dondi e Monia Dalla Libera), sono stati consegnati gli attestati ed i premi a Lia Droghetti ed a Nadia Cavallari.

Gli altri artisti premiati sono Maura Berti, Sergio Maresti, Patrizia Tassinati e Pietro Regnani.

A loro il ringraziamento di Coldiretti per la partecipazione e per le opere fatte pervenire, a testimonianza del senso profondo di appartenenza ad un territorio dove l’agricoltura è protagonista ed anima del paesaggio ed impegnata ogni giorno a fare il cibo sicuro e salubre che contraddistingue il vero Made in Italy.