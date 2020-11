Coldiretti Ferrara: da lunedì16 novembre nuovo ufficio per la zona di Codigoro

La zona di Codigoro, tra le più attive del territorio ferrarese, rinnova il proprio Ufficio territoriale, dal prossimo lunedì 16 novembre, troverà sede nei locali posti in via XX Settembre, 26, a poca distanza dal precedente.

Sono appena ultimati i lavori di arredamento ed implementazione dei servizi e delle connessioni, ricavando ambienti dove ricevere in piena sicurezza e con migliore operatività i soci per lo svolgimento di tutta la gamma di servizi alle imprese agricole: da quelli fiscali a quelli tecnici, dal Patronato al servizio paghe.

“Siamo lieti di poter dotare questo territorio – commenta il presidente di Coldiretti per la zona di Codigoro, Leonardo Fanton – di un ufficio adeguato alle necessità di servizio e di accoglienza dei nostri associati, manifestando la nostra piena vicinanza alle loro imprese ed alle loro necessità, anche e soprattutto in un momento difficile sotto molti punti di vista. Siamo convinti di aver fatto il meglio per strutturare un ambiente il più possibile adatto allo svolgimento delle tante attività che vengono eseguite ogni giorno”.

Un deciso passo in avanti sottolineato anche dal Segretario di Zona, Sara Landuzzi, che evidenzia i vantaggi operativi della nuova sede e rimarca la vicinanza a tutti i soci che fanno capo alla zona, che comprende le sezioni territoriali di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Fiscaglia-Jolanda, con circa 700 aziende agricole, prevalentemente a colture seminative, riso, orticole varie.

L’ufficio sarà aperto ed operativo dal prossimo lunedì 16 novembre; per ogni informazione o necessità i contatti telefonici sono rimasti i medesimi.