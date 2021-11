Coldiretti Ferrara: sabato 13 novembre il secondo video di “Coldiretti in Campo”, si parlerà di cimice asiatica

Dopo il primo filmato dedicato alla maculatura del pero – disponibile sul sito www.ferrara.coldiretti.it – il 13 novembre, in occasione della Giornata del Ringraziamento, che come da tradizione vedrà Coldiretti protagonista in centro storico a Ferrara, in piazza Trento Trieste, uscirà un video dedicato alla cimice asiatica, insetto che sta flagellando le nostre colture, in particolare frutticole. Coldiretti Ferrara continua ad essere al fianco degli agricoltori con la seconda uscita video di “Coldiretti in Campo”, una serie on line dedicata alle principali problematiche dei produttori del nostro territorio.

In questo nuovo approfondimento, visibile sempre dalla pagina internet di Coldiretti Ferrara e sulla pagina YuoTube Coldiretti Ferrara, ci sono le testimonianze di Michele Scagnolari di Francolino e Enrico Sgobbi di Cassana, due giovani agricoltori alle prese con la difesa da questo tenace insetto, come tantissimi altri frutticoltori ferraresi. Ai loro dubbi rispondono il tecnico agronomo Marcello Tabanelli e Massimo Bariselli del Servizio Fitosanitario Regionale. Per il Direttore di Coldiretti Alessandro Visotti: “Prosegue il nostro impegno per tutelare le produzioni e il reddito del prezioso lavoro dei nostri agricoltori, in particolare dei più giovani, ai quali abbiamo il dovere di dare la possibilità di continuare a fare con passione e soddisfazione questa attività”.

Il video sarà visualizzabile sabato mattina.