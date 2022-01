Coldiretti: pacchi solidarietà ’22, iniziata distribuzione anche nel ferrarese

È in corso anche nella nostra provincia la distribuzione di pacchi alimentari solidali a persone in stato di bisogno.

Lo comunica Coldiretti Ferrara, informando che in questi giorni saranno consegnati direttamente a famiglie e persone in condizioni di disagio, segnalate da parrocchie, comuni o da cittadini, pacchi in collaborazione con Campagna Amica e con Filiera Italia, con prodotti alimentari di eccellenza del nostro Made in Italy agroalimentare, dalla pasta all’olio, dalla farina ai salumi, ai formaggi, passata di pomodoro, latte, succhi, omogeneizzati.

“Il peggioramento della situazione economica per tanti italiani che sono entrati nella fascia di povertà – sottolinea il presidente di Coldiretti Ferrara a nome dell’organizzazione agricola ferrarese – ci ha spinto a ripetere le iniziative solidali dello scorso anno, con l’obiettivo di dare un sia pur piccolo contributo a far sentire meno soli persone che hanno necessità anche di un buon pasto, con prodotti della filiera italiana di grande qualità che Coldiretti e Filiera Italia hanno messo a disposizione di tutte le province”.

La distribuzione è iniziata nei territori dei comuni di Terre del Reno, Cento, Vigarano Mainarda, Bondeno, e Riva del Po, con l’aiuto dei presidenti e dei dirigenti di sezione di Coldiretti insieme ai segretari di zona.

Nei prossimi giorni saranno raggiunti anche altri comuni.