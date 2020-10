Coldiretti sabato 31 ottobre al Mercato di Campagna amica è ‘Festa della zucca’

Sabato sarà zucca day in Via Montebello, 43 nella ex chiesa di San Matteo, sede del mercato coperto di Campagna Amica, con ricette ed allestimento a tema. La zucca caratterizza questo periodo dell’anno, sia per decorare le nostre case che per diventare componente di preparazioni gastronomiche tradizionali o più innovative.

Con il titolo “i mille volti della zucca” sarà possibile scoprire con il materiale messo a disposizione presso i banchi di vendita dei produttori del mercato, caratteristiche e curiosità di questo ortaggio, che vede il nostro territorio tra i principali produttori a livello nazionale e l’utilizzo diffuso in cucina, dai cappellacci alla purea, alla zucca fritta ed altro ancora, per finire in dolcezza con la tenerina di zucca.

Una riprova della versatilità di questa coltura, ingrediente base per minestroni e zuppe, che porta in tavola il suo bel colore a ravvivare le giornate autunnali.

Dalla Violina alla Delica, dalle ornamentali, alla Chioggiotta, alla Piacentina, alla Mammoth, questa cucurbitacea di origine americana si presenta con forme e colori i più disparati, comunque sempre originali e caratteristici.

Dalle 8,30 alle 13,30 durante l’apertura del Mercato Coperto di Campagna Amica di Via Montebello sarà allestito un ambiente caratterizzato dalle zucche e distribuite ricette per utilizzare al meglio la zucca in cucina, con gadget a sorpresa per i clienti.