Comacchio a Teatro 2022: in apertura di stagione, sabato 22 gennaio “Pitecus” con Antonio Rezza

Presso la Sala Polivalente di Palazzo Bellini, la stagione teatrale di Comacchio si apre sabato 22 gennaio lo spettacolo “Pitecus”con Antonio Rezza.Tutto pronto per la decima edizione di Comacchio a Teatro, la stagione in Sala Polivalente a Palazzo Bellini diretta da Massimiliano Venturi. Il programma conterà come sempre sette appuntamenti che spazieranno tra i generi di prosa e comico, proponendo al pubblico lagunare una ricca selezione tra il meglio della produzione nazionale. Ad aprire, ecco Antonio Rezza, per la prima volta in assoluto in scena a Comacchio, che proporrà ‘Pitecus’.

Per la prima volta a Comacchio Antonio Rezza e Flavia Mastrella presentano uno spettacolo che racconta le storie di tanti personaggi, in un andirivieni di gente che vive in un microcosmo disordinato: stracci di realtà si susseguono senza filo conduttore, sublimi cattiverie rendono comici e aggressivi anche argomenti delicati. Non esistono rappresentazioni positive, ma ognuno si accontenta e tutti si sentono vittime, lavorano per nascondersi, comprano sentimenti e dignità, non amano, creano piattume e disservizio.

I personaggi sono brutti somaticamente e interiormente, sprigionano qualunquismo a pieni pori, sprofondano nell’anonimato ma, grazie al loro narcisismo, sono convinti di essere originali, contemporanei e, nei casi più sfacciati, avanguardisti. Parlano un dialetto misto, sono molto colorati, si muovono nervosi e, attraverso la recitazione, assumono forme mitiche e caricaturali, quasi fumettistiche.

La Sala Polivalente è in via Agatopisto 7 a Comacchio (FE)

