Comacchio: Azienda Usl Ferrara attiva nuove sedute vaccinali

In merito alla comunicazione della Consulta Popolare San Camillo rispetto all’esecuzione delle vaccinazioni covid presso l’Hub di Comacchio, l’Azienda precisa che presso tale Hub sono state recentemente attivate nuove e ulteriori sedute vaccinali e che, attualmente è possibile prenotare con prima data il 4 agosto.

Va inoltre ribadito, ancora una volta, che non vi è alcuna differenza tra il vaccino Moderna e lo Pfizer, e che comunque al momento della prenotazione viene previsto uno dei vaccini compatibili con la fascia d’età dell’utente. Anche altri vaccini sono a loro volta prenotabili dalla seconda metà di agosto a Comacchio.

In ogni caso, a fronte di un forte numero di prenotazioni che si stanno verificando, verosimilmente a seguito delle disposizioni sul Green Pass, l’Azienda sta valutando ulteriori possibli incrementi di sedute.

Non va comunque dimenticato che, come annunciato dall’Ausl e dal sindacato dei medici di famiglia pochi giorni fa, questi ultimi sono a disposizione dei pazienti per valutare e procedere alla vaccinazione presso i propri ambulatori, quindi più che mai “vicino a casa”