Comacchio e Lidi: Torna il Festival Mare di Musica

Dopo il successo delle precedenti edizioni dal 2018 al 2020, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 giovani musicisti da tutta Europa, si prepara la quarta edizione di Mare di Musica, il Festival delle Scuole di Musica organizzato dalla Civica Scuola di Musica di Comacchio in partnership con Assonanza (Associazione Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna), con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, il contributo del Comune di Comacchio – Assessorato alla Cultura ed in collaborazione con MaB Biosfera Delta Po e AIdSM, Associazione Italiana delle Scuole di Musica.

Una manifestazione di grande rilevanza culturale che punta a mettere in connessione le Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna e di tutta Italia con gli obiettivi della valorizzazione dei percorsi didattici e formativi delle Scuole di Musica, la promozione dei giovani musicisti, l’aggregazione giovanile, lo scambio culturale, la valorizzazione del territorio e la promozione turistica. Realizzato nella splendida città di Comacchio e nelle località di Lido degli Estensi e Lido degli Scacchi, l’edizione 2021 si concentrerà nelle giornate del 18, 19 e 20 giugno e sarà caratterizzata da workshop, concerti, masterclass e corsi di formazione per docenti e ragazzi che proseguiranno per tutta l’estate, fino al 29 agosto.

Il festival inizierà venerdì 18 giugno alle ore 18 con una serie di concerti che vedranno protagonisti cori, orchestre d’archi, orchestre di chitarre, bande scolastiche e gruppi rock dislocati nei luoghi più caratteristici del centro storico di Comacchio, come Piazzetta Trepponti e Arena Palazzo Bellini. Nella serata di sabato 19 giugno, a partire dalle ore 21, il festival si sposterà sulla passeggiata principale di Lido degli Estensi, ossia Viale Carducci e Viale delle Acacie, proponendo concerti di gruppi rock ed ensemble vari su tre postazioni, collocate tra Porta Ravenna e Porta Venezia.

La prima parte del Festival terminerà con il consueto concerto in spiaggia all’alba di domenica 20 giugno presso il camping Florenz (Lido degli Scacchi), dove la musica continuerà fino alle 12 con protagonisti Bande Scolastiche provenienti da tutta la Regione. Gli eventi si svolgeranno in assoluta sicurezza applicando i protocolli safe & security previsti. Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 giugno, giovedì 1 e venerdì 2 luglio, sabato 10 e domenica 11 luglio, venerdì 7 e sabato 8 agosto, sabato 28 e domenica 29 agosto verranno proposti dei corsi di formazione.

Il primi due incontri (24 giugno e 1 luglio) saranno destinati agli studenti con due masterclass, dedicati al canto moderno nella black music il primo, e alla fisarmonica il secondo; a partire dal 10 luglio, le attività proposte si rivolgono a docenti e insegnanti, con “La Scuola di Musica Inclusiva”, per insegnanti di strumento, “La Musica in Movimento”, sul metodo Jacques-Dalcroze, e “Musicare, far Musica a Scuola”, rivolto a tutti gli operatori del settore.

Sul sito www.maredimusica.it tutta la programmazione e le informazioni del Festival.omposa, tel. 0533-719110, oppure e-mail: [email protected]