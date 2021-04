Comacchio: il centro vaccinale alla Cittadella dello Sport

Via libera al trasferimento del centro vaccinale di Comacchio dalla Casa della Salute alla Cittadella dello Sport. Lo rende noto l’Azienda USL di Ferrara che ha accolto la proposta avanzata dal Comune di Comacchio, la quale ha ricevuto il parere favorevole da parte dell’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

Entro il mese di maggio sarà operativa la nuova sede di vaccinazione anti-Covid, che sostituisce quella attiva presso la Casa della Salute, nel nuovo impianto sportivo Cittadella dello Sport in viale Margherita, area Raibosola, dotato di spazi ampi e moderni.

Sono in partenza i lavori di adeguamento della struttura, che prevedono l’installazione di tre box vaccinali, similari a quelli in funzione negli altri centri vaccinali in provincia, e la realizzazione dei collegamenti impiantistici che ne consentono il funzionamento.

Il nuovo centro sarà organizzato su due livelli: la sala d’attesa sarà collocata al piano terra mentre le aree per l’inoculazione del vaccino e per l’attesa post-iniezione saranno poste al primo piano. Un’organizzazione supportata da una adeguata segnaletica di orientamento, che sarà possibile grazie alla presenza di un ascensore per persone con disabilità.

Il cambio sede nel Palazzetto dello Sport – conclude l’Azienda USL di Ferrara – si caratterizza inoltre per una ottimale collocazione e collegamento con il centro urbano, oltre all’ampia disponibilità di parcheggi a disposizione degli utenti e del personale sanitario.