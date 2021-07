Come viene percepita la violenza contro le donne in ambito giudiziario: i risultati della ricerca della Commissione femminicidio del Senato

Le leggi non bastano serve più formazione. Per prevenire, riconoscere e affrontare la violenza contro le donne ne hanno bisogno non solo i magistrati, ma anche gli avvocati e gli psicologi, che offrono la loro consulenza nei tribunali.

E’ quanto emerge dal “Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria”, approvato dalla Commissione d’inchiesta del Senato sul femminicidio, e presentato nel corso del convegno “Giustizia e violenza contro le donne: riconoscere per perseguire” frutto dell’indagine svolta con questionari rivolti alle Procure della Repubblica, ai tribunali ordinari, ai tribunali di sorveglianza, al Consiglio superiore della magistratura, alla Scuola superiore della magistratura, al Consiglio nazionale forense e agli ordini degli psicologi.