Commercio: nel 2020 vendite in calo, ma cresce l’online

Nel 2020 le vendite al dettaglio sono diminuite del 5,4%. “L’unica forma distributiva a segnare una forte crescita è stata il commercio elettronico” che segna +34,6%.

Lo comunica l’Istat, in un comunicato diramato dall’Ansa. “Il comparto non alimentare ha subito una pesante caduta, anche a causa delle chiusure degli esercizi disposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria, mentre il settore alimentare ha segnato un risultato positivo”, osserva l’Istituto.