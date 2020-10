Comune di Codigoro: fino al 30 novembre i cittadini possono ottenere gratuitamente alberi da piantare

Prosegue sino al 30 novembre 2020 la campagna promossa dal Comune di Codigoro, per rendere il territorio sempre più verde, grazie al bando regionale “Quattro milioni e mezzo di alberi in più! Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia Romagna”. Il progetto, coordinato dall’Assessore all’Ambiente Melissa Bianchi, in collaborazione con la Consigliera comunale Annalisa Fabbri del Movimento 5 Stelle, incaricata dall’Amministrazione Comunale, quale referente di Codigoro Plastic Free, consente di ottenere gratuitamente alberi da piantare nel territorio comunale. Possono aderire cittadini, scuole, imprese ed associazioni, compilando il modulo pubblicato nella home page del sito comunale (www.comune.codigoro.fe.it). Una volta compilato, il modulo dovrà essere spedito, via mail, all’assessore comunale Melissa Bianchi all’indirizzo: [email protected]

Lo scopo della campagna di sensibilizzazione e di abbellimento del territorio con tanti alberi, che sono fonte preziosa di ossigeno, è quello di promuovere azioni di tutela ambientale e buone prassi.

Saranno consegnate le specie di piante ancora disponibili tra quelle già a suo tempo segnalate:

ACER CAMPESTRE

CARPINUS BETULUS

PRUNUS AVIUM

QUERCUS ROBUR

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

CORYLUS AVELLANA

ALNUS GLUTINOSA

PYRUS COMMUUNIS

TAMARIX GALLICA

TILIA CORDATA

ACER SACCHARINUM

GINKO BILOBA

PLATANUS X ACERIFOLIA