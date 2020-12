Comune di Comacchio: mercati settimanali nelle giornate classificate in “zona rossa”

Anche i mercati settimanali subiranno le prescrizioni previste dal decreto legge del 18 dicembre scorso relative all’emergenza

Covid 19.

Il mercato settimanale di Porto Garibaldi nelle giornate del 24 e del 31 dicembre, il mercato di San Giuseppe il 5 gennaio 2021 e il mercato di Comacchio del 6 gennaio 2021 ricadono nelle giornate classificate come “zona rossa”: i mercati saranno consentiti per la sola vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, così come previsto dal Il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020: confermata la localizzazione dell’area mercatale in corrispondenza della zona in cui sono collocati la maggior parte dei posteggi alimentari.

Le aree di mercato saranno sorvegliate da steward e delimitate con infrastrutture già presenti e integrate con transenne, messe a disposizione e posizionate a cura dell’Amministrazione Comunale.

Nelle giornate di “zona arancione” i mercati settimanali proseguono nelle modalità ordinarie e con le cautele già in atto.