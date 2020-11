Covid, nuovo bando anti-crisi: 540mila euro dal Comune di Ferrara

Nuovo bando di “Ferrara Rinasce”, il progetto di rilancio della città promosso dall’Amministrazione.

Il Comune mette a disposizione circa 540mila euro (risorse comunali) per le attività economiche che – a seguito degli ultimi provvedimenti del Governo – hanno subito restrizioni o chiusure.

Il bando prevede l’erogazione di assegni o da mille o da 500 euro, a parziale sostegno delle spese vive che molti si trovano ad affrontare nonostante non possano aprire o siano soggetti alle nuove limitazioni introdotte dai dpcm e dall’ingresso dell’Emilia-Romagna in fascia arancione. Per la gestione delle domande –prevista in forma semplificata da portale web – il Comune si avvale del supporto dell’agenzia per lo sviluppo Sipro. La pubblicazione del bando è attesa nei prossimi giorni sia sul sito istituzionale sia su quello della stessa Sipro.

Le nuove misure di sostegno si sommano a precedenti iniziative anti-crisi dell’Amministrazione. Dopo il lockdown, infatti, la giunta del sindaco Alan Fabbri ha avviato una prima tranche di aiuti da un milione di euro e, a ottobre, un nuovo ‘pacchetto’ di risorse dedicate da 200mila euro circa.

Nel complesso, ad oggi, le realtà economiche che hanno ricevuto i contributi (o che ne saranno destinatarie) sono 1.200 circa. Il nuovo bando deliberato oggi consentirà anche a nuove categorie di attività, rispetto a quelle identificate dai codici Ateco previsti in precedenza, di poter accedere ai fondi.

“L’iniziativa che abbiamo messo in campo è una nuova misura di sostegno per dare un po’ di ossigeno a chi è stato duramente colpito dai provvedimenti del governo – dice il sindaco Alan Fabbri – Non ci fermiamo: stiamo infatti individuando ulteriori risorse e studiando altre misure, ad esempio per sostenere il comparto turistico e le realtà associative (come i circoli ricreativi delle frazioni). Il Comune c’è e intende fare la propria parte per sostenere il lavoro e per non lasciare nessuno indietro. Mi auguro che anche il Governo stanzi risorse adeguate e investa sull’occupazione”.

“Abbiamo realizzato questo bando, che prevede contributi a fondo perduto, verificando la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato, che consente questi aiuti solo alle attività di prossimità e non a chi opera in un contesto di mercato internazionale”, spiega l’assessore al bilancio Matteo Fornasini. “Ancora una volta l’Amministrazione, in tempi rapidi, mette a disposizione risorse proprie per aiutare il tessuto imprenditoriale della città a resistere in un momento difficile. In questo modo vogliamo anche dare un segnale: dobbiamo salvare le imprese se vogliamo salvare il lavoro e l’occupazione”