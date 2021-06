Comune Ferrara e Unife insieme per il Piano urbanistico della città

Un accordo finalizzato a instaurare un rapporto non episodico di collaborazione tra Comune e Università di Ferrara, quello firmato oggi dal sindaco Alan Fabbri e dal rettore dell’Università di Ferrara Giorgio Zauli, per fare in modo che le attività istituzionali di ricerca dell’Università possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con le attività istituzionali del Comune su tematiche specifiche di interesse comune legate al Governo del territorio.

L’accordo avrà una validità di tre anni, che potranno essere prorogati, e verterà su diverse tematiche.

Come ha fatto notare il rettore Giorgio Zauli – Unife vanta numerose competenze che possono essere utili al Comune, a partire dal Piano urbanistico.