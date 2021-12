Con il Gruppo di lettura ‘LeggerMente’ si parla de ‘Il gene egoista’ di Richard Dawkins, sabato 18 dicembre alle 10,30 all’Ariostea

Sarà dedicato al libro di Richard Dawkins ‘Il gene egoista’ il nuovo incontro del Gruppo di lettura ‘LeggerMente’ in programma sabato 18 dicembre alle 10,30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). La partecipazione è libera e gratuita ed è richiesta l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Carla Fiorini ([email protected] tel. 0532-418201 – 418202).

Noi siamo «macchine da sopravvivenza, robot semoventi programmati ciecamente per preservare quelle molecole egoiste note sotto il nome di geni». È questa la rivoluzionaria ottica con cui Dawkins ha insegnato ai biologi di tutto il mondo a rileggere le teorie darwiniane. Il gene egoista è rivolto a chiunque si chieda qual è il posto dell’uomo nell’universo: un saggio imprescindibile che riesce a semplificare e rendere comprensibili complicati concetti scientifici.

LeggerMente è il gruppo di lettura dedicato alle “discipline della mente”. In collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi

– L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina. Si precisa che in zona “bianca” e in zona “gialla” NON è necessario esibire il “Green pass rafforzato” per l’accesso alle biblioteche, archivi e musei (circolare n. 23973538 del 03.12.2021 del Ministero della Cultura).